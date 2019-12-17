Из-за проблем с электричеством Колпино осталось без воды

Из-за проблем с электричеством Колпино осталось без воды
Проблему устранят в течение часа. Фото: pixabay.com

Часть жителей Колпинского района Санкт-Петербурга лишилась холодного водоснабжения из-за перебоев с электричеством.

Администрация Колпинского района объясняет, что причиной отсутствия холодной воды в части домов стали технические неполадки на подстанции ПАО «Ленэнерго». Насосы, подающие воду в жилые здания, работают от электричества, в связи с чем проблема распространилась на водоснабжение.

Отсутствие воды местные жители обнаружили вечером во вторник, 17 декабря. В предприятии «Водоканал Санкт-Петербурга» уже осведомлены о случившемся и подключили дизель-генератор. Водоснабжение планируется восстановить в течение часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 36 тысяч жителей Петербурга и области могут встретить Новый год без света из-за неуплаты жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма долга составляет более 215 миллионов рублей.

Колпинский район отключение воды отключение света ПАО “Ленэнерго” санкт-петербург
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