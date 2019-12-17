Под Будогощью в аварии пострадали несколько человек

Одному человеку потребовалась госпитализации, второму оказали помощь на месте.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Все случилось в Киришском районе Ленинградской области на 22-м километре дорогие «Кириши-Будогощь-Смолино». Автомобили «Равон» и «Лада» столкнулись по непонятной причине – в итоге первая машина угодила в кювет.

После аварии двум людям понадобилась помощь врачей. Водителя «Равона» госпитализировали в состоянии средней тяжести, а вот водитель «Лады» отделался несерьёзными травмами, ему помогли на месте.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбитый лось стал причиной массового ДТП в Петербурге. Животное осталось живо, но ходить не может.