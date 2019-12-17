Сбитый лось стал причиной массового ДТП в Петербурге

Животное осталось живо, но ходить не может.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Юнтолово». Все случилось на Коннолахтинском проспекте – на дороге лежит травмированный лось. Свидетели пишут, что водитель, который сбил животное, находится на месте. Спасателей уже вызвали, но очевидцы очень переживают за лося – он живой, но у него переломаны кости, поэтому петербуржцы боятся, что его усыпят.

В «Велесе», комментируя инцидент, рассказали, что спасти животное вряд ли можно. Лось слишком взрослый, чтобы доверять людям, пишет «Фонтанка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кибальчича пешеход угодил под колеса машины. Не уточняется, кто именно пострадал и каково его состояние после аварии.