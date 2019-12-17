На Кибальчича пешеход угодил под колеса машины

На Кибальчича пешеход угодил под колеса машины
Фото: https://vk.com/spb_today

Не уточняется, кто именно пострадал и каково его состояние после аварии.

Все случилось сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на улице Кибальчича. Неизвестный угодил под колеса автомобиля и получил травмы. Какой сложности – не говорится. На место прибыла реанимация.

«Мокрый черный асфальт, темная одежда, ни одного светоотражающего элемента»,

— пишет один из комментаторов.

Также один из очевидцев написал, что пострадавшего уже увезли в больницу, а с водителем разбираются сотрудники ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все больше детей попадают под колеса авто во дворах Петербурга. Глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения петербургского УГИБДД Татьяна Суслова отмечает, что 75% аварий с участием детей во дворах происходит по вине водителей транспортных средств.

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