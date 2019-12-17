Все больше детей попадают под колеса авто во дворах Петербурга

В 2019 году количество аварий с участием детей выросло на 4%. Фото: pixabay.com

В 2019 году количество аварий с участием детей выросло на 4%. Фото: pixabay.com

В Северной столице детям становится все опаснее гулять во дворах, так как риск попасть под машину постоянно возрастает.

В зону опасности попадают не только учащиеся начальных классов и дошкольники, часто гуляющие во дворе с велосипедами или самокатами, но даже младенцы в колясках. По информации ИА REGNUM, присутствие взрослых не всегда помогает предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения петербургского УГИБДД Татьяна Суслова отмечает, что 75% аварий с участием детей во дворах происходит по вине водителей транспортных средств. Как правило, из-за превышения скорости или неудачного движения назад. Второе наиболее опасное место — нерегулируемые пешеходные переходы, где маленьким детям трудно сориентироваться.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что все новые детские площадки Петербурга сделают доступными для маломобильных горожан.