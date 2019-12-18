Районные суды Петербурга снова эвакуируют

Районные суды Петербурга снова эвакуируют
Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге утром 18 декабря эвакуируют районные суды. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

Людей вывели из четырех зданий, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Были эвакуированы Петродворцовый, Приморский, Сестрорецкий и Куйбышевский районные суды.

Проверка некоторых из них уже завершена. Ничего опасного в зданиях не обнаружено.

«Петродворцовый районный суд вернулся к работе», — уточнили в пресс-службе.

Работу также возобновил Сестрорецкий районный суд.

Неизвестные донимают суды Петербурга сообщениями об угрозах взрыва с конца ноября. Прекратить рассылку они обещают, когда получат 120 биткоинов. Накануне, 17 декабря, в городе эвакуировали пять зданий судов. Все сообщения о минировании оказались ложными. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Вместе с судами в рассылку «минеров» попадают учебные заведения, больницы, торговые центры, станции метро, вокзалы и другие объекты.

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