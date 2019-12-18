В Петербурге эвакуировали более 5 тысяч человек

Серия эвакуаций прошла в Петербурге 17 декабря. Из-за анонимных сообщений о минировании из зданий вывели 5 тыс. 213 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, решение об эвакуации было принято на 22 объектах из 134. Люди покинули пять зданий судов, 15 учебных заведений и два торговых центра.

На остальных адресах проверка проводилась без эвакуации. Всего было осмотрено 20 больниц, 16 станций метро, 39 торговых комплексов, 54 учебных заведения и пять зданий судов.

Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного обнаружено не было. Все вызовы оказались ложными. В мероприятиях участвовали 283 сотрудника ОВД и 18 автомобилей.

Анонимные сообщения о минировании начали приходить в конце ноября. Неизвестные заявили, что будут отправлять их до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. В последующих письмах условия указаны не были.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга эвакуировали лицей 384.