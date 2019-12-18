По делу Арашуковых задержаны еще четыре человека

По делу о хищении средств экс-сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым задержаны четыре человека, которые являются сотрудниками компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Среди задержанных инженеры-метрологи одного из филиалов компании в Минераловодском районе Юрий Акулич и Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, сообщает ТАСС.

По версии следствия, они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный и похищенный преступным сообществом природный газ.

Напомним, сенатор Рауф Арашуков был уличен в участии преступного сообщества, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Его отца Рауля обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. Всего в деле Арашуковых 11 фигурантов, трое из них объявлены в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у задержанного сенатора Арашукова изъяли золотые слитки и 50 кг драгоценностей. По одному из адресов, СК нашел около 50 кг ювелирных изделий. Также были изъяты слитки из золота, наличные средства в долларах, евро и рублях, холодное оружие. Все это будет в ближайшее время будет отправлено в Москву и приобщено к уголовному делу.