Инвалиды-колясочники напомнили Смольному о себе

Инвалиды-колясочники и их родители посетили сегодня «Невскую ратушу» и передали в канцелярию комитета по социальной политике письма с просьбами.

Письма адресованы главе комитета по соцполитике Александру Ржаненкову, сообщает «Фонтанка».

Родители просят открыть в каждом районе Петербурга отделения социальной реабилитации для молодых инвалидов с ежедневным пребыванием и сопровождением в учреждениях более четырех часов. Среди просьб — увеличить количество услуг и продолжительность реабилитационных мероприятий в социальных центрах до одного года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инвалиды лично рассказали Беглову об актуальных проблемах людей с ограниченными возможностями. Они обсудили с Александром Бегловым, что именно их беспокоит каждый день. Активисты попросили, чтобы власти обратили внимание на проблему, связанную с социальной и профессиональной адаптацией. Это мешает им быть полноценной частью общества, считают они.