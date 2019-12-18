Наргиз заявила, что лейбл Фадеева распался из-за нее

Наргиз заявила, что лейбл Фадеева распался из-за нее
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: @nargizzakirova_official/ Instagram

Певица считает, что у продюсера «происходит что-то с психикой». Она пожелала Фадееву здоровья.

Скандал вокруг Наргиз и Максима Фадеева не утихает. На этот раз своим мнением поделилась певица в разговоре с Ксенией Собчак на YouTube. Ведущая отметила, что Фадеев жаловался на плохое самочувствие и спросила, не жалеет ли Наргиз о конфликте. Артистка призналась, что испытывает жалость к продюсеру, но при этом подчеркивает, что вина Максима Фадеева в происходящем тоже есть.

Отвечая на вопрос о том, почему продюсер принял решение распустить артистов лейбла, Наргиз заверила, что все случилось из-за нее.

«Прибыли-то больше нет. Лошадка ведь не поедет больше на гастроли»,

— поделилась певица с Собчак, подразумевая под лошадкой себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев упрекнул Наргиз в отсутствии ума. Продюсер хотел бы, чтобы артистка извинилась перед ним после громкого скандала на всю страну.

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