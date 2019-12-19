У петербуржца изъяли один килограмм кокаина

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Жителя Петербурга подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как полагает следствие, мужчина арендовал сразу две дорогие квартиры в Выборгском районе для хранения и продажи кокаина. При обыске у него изъяли более килограмма кокаина, а также денежные средства в сумме более 150 тыс. евро, 25 долларов, более 220 тыс. рублей, которые могли быть добыты преступным путем, сообщили в прокуратуре Петербурга. Он уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Просвещения был задержан учащийся одного из технических колледжей. У 18-летнего молодого человека было изъято наркотическое средство.