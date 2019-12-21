Орешкин ответил Володину на критику «сырых» законопроектов

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин удивился реакции спикера Госдумы Вячеслава Володина на предложенный инвестиционный кодекс. Министр отметил, что доработка законопроектов в процессе их рассмотрения парламентом — нормальная практика.

Напомним, Володин, подводя итоги осенней сессии, попросил российское правительство не вносить в Госдуму «сырые» законы. Орешкин также счел «странным» желание получать «идеальные» инициативы, которые не требуют детальной проработки.

По словам Орешкина, процесс законотворчества существует именно для того, чтобы были высказаны различные точки зрения, проведены экспертизы и сняты противоречия.

Как сообщает «РБК», у него вызывает недоумение тот факт, что ряд «высокопоставленных парламентариев» намерен пропустить данные процедуры и сразу рассчитывает на идеально подготовленные законопроекты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Максим Орешкин высказался об отмене подоходного налога для малоимущих россиян. Глава Минэкономразвития РФ поддержал указанное предложение.