Орешкин высказался об идее отмены НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития России Максим Орешкин поддержал предложение об отмене подоходного налога для малоимущих граждан.

Министр, отвечая на вопрос председателя Совета федераций Валентины Матвиенко рассказал о влиянии, которые это решение может оказать на экономическое положение страны. По мнению Орешкина, отмена НДФЛ для малоимущих семей позитивно отразится на государственной экономике.

Напомним, что идею о введении в России минимума доходов, необлагаемого налогами, озвучил глава банка ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме. На прошедшей неделе Путин заявил, что подумает над этим предложением и, вероятно, его введут для граждан получающих минимальную оплату труда. Поскольку она приравнена в прожиточному минимуму, вычитание налога приводит к тому, что люди живут на сумму ниже этого уровня.