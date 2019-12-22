Школьников накормили мясом с трупным ядом в Тольятти

Школьников накормили мясом с трупным ядом в Тольятти
Мясо. Фото: pixabay

Детей в школах и дошкольных учреждениях могли накормить мясом павших и больных животных в Тольятти.

Как сообщает местное издание «ТЛТгород.ру», правоохранительные органы изъяли более 50 тонн мяса неизвестного происхождения без необходимых сертификатов и документов во время проверки. По данным издания, анализ показал наличие трупного яда и кишечной палочки в изъятом мясе.

Оказалось, что предприниматели скупали на реализацию мясо павших животных в деревнях, а после вымачивали его в химикатах и приправах, чтобы избавиться от гнилостного запаха и вкуса. Затем продукция замораживалась и продавалась. Результатом стало выявление опасной продукции в нескольких детсадах.

Кроме того, такое мясо могло войти в рацион тольяттинских школьников.

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фуд Сервисез» закрыли на три месяца после отравления сотрудников «Леруа Мерлен».

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