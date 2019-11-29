«Фуд Сервисез» закрыли на три месяца после отравления сотрудников «Леруа Мерлен»

В Петербурге деятельность ООО «Фуд-Сервисез» приостановили на 90 суток. Компания занимается организацией питания сотрудников «Леруа Мерлен».

Работу буфет-распред не сможет осуществлять до 15 января 2020 года включительно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Фуд-Сервисез» проверили после массового отравления работников магазина. У продавца отдела «Строительные материалы» и продавца-консультанта ООО «Леруа Мерлен Восток» было зарегистрировано инфекционное заболевание «гастроэнтерит».

В сэндвиче с курицей и отварной грече обнаружены патогенные микроорганизмы: Salmonella группы D,S enteritidis. Проверку также не прошли коктейль с ветчиной и сыром и салат со свеклой и майонезом.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции в «Леруа Мерлен» стало известно 21 октября. Сообщалось о 19 случаях заболевания. Несколько дней спустя появилась информация о кишечной инфекции у работников компании «Петрович». Еду туда также поставляло ООО «Фед Сервисез».