Сотрудники «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились

Сотрудники &#171;Леруа Мерлен&#187; в Петербурге массово отравились
Сотрудники "Леруа Мерлен" в Петербурге отравились. Фото: Википедия

В Петербурге вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали среди сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток». С болезнью слегли 19 человек.

Восемь человек госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, шесть из них все еще в инфекционном стационаре. У одного сотрудника подтвердился сальмонеллез, сообщает петербургское управление Роспотребнадзора.

Во всех магазинах «Леруа Мерлен» питание организовано по типу распределительного буфета. За еду отвечает ООО «Фуд Сервисез». В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения: не соблюдены технологии приготовления, необоснованно завышены сроки годности, отсутствуют медкнижки у сотрудников и т.д.

Деятельность ООО «Фуд Сервисез» приостановлена на 14 суток. В готовой продукции в результате лабораторных исследований обнаружена сальмонелла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино у пяти школьников выявили сальмонеллез.

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