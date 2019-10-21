Сотрудники «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились

В Петербурге вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали среди сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток». С болезнью слегли 19 человек.

Восемь человек госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, шесть из них все еще в инфекционном стационаре. У одного сотрудника подтвердился сальмонеллез, сообщает петербургское управление Роспотребнадзора.

Во всех магазинах «Леруа Мерлен» питание организовано по типу распределительного буфета. За еду отвечает ООО «Фуд Сервисез». В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения: не соблюдены технологии приготовления, необоснованно завышены сроки годности, отсутствуют медкнижки у сотрудников и т.д.

Деятельность ООО «Фуд Сервисез» приостановлена на 14 суток. В готовой продукции в результате лабораторных исследований обнаружена сальмонелла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино у пяти школьников выявили сальмонеллез.