Обслуживающая «Леруа Мерлен» компания отравила сотрудников «Петровича»

Обслуживающая &#171;Леруа Мерлен&#187; компания отравила сотрудников &#171;Петровича&#187;
Работники торгового дома "Петрович" отравились. Скриншот: Google Maps

В Петербурге слегли с кишечной инфекцией работники компании «Петрович». Еду туда поставлял ООО «Фуд Сервисез», который обслуживал «Леруа Мерлен».

«Четыре случая зарегистрированы. Один из сотрудников в больнице», — сообщили gazeta.spb.ru в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Проверить здоровье работников «Петровича» было решено после того, как в готовой продукции ООО «Фуд Сервисез» обнаружили сальмонеллу. В других компаниях, с которыми работал поставщик, случаи отравления не выявлены, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, с 8 по 19 октября кишечную инфекцию зарегистрировали у 19 сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток». У одного из них подтвержден сальмонеллез. Организацией питания в компании занимался ООО «Фуд Сервисез». В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

леруа мерлен новости спб отравление петрович роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Япония закупит петербургских роботов ROBBO на 500 тыс. евро
Поход на «Джокера» вдохновил депутатов сократить рекламу в кинотеатрах
Обслуживающая «Леруа Мерлен» компания отравила сотрудников ...
Дебошир избил деревянным бруском трех человек в «Заневском каскаде»
Мужчину подозревают в серии квартирных краж на 4,5 млн в Петербурге и Кудрово
Старушка из Щеглово лишилась 100 тыс. рублей, пока подбирала монеты с земли
Метрового медведя похитили из цветочного на Наставников
Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем