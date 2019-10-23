Обслуживающая «Леруа Мерлен» компания отравила сотрудников «Петровича»

В Петербурге слегли с кишечной инфекцией работники компании «Петрович». Еду туда поставлял ООО «Фуд Сервисез», который обслуживал «Леруа Мерлен».

«Четыре случая зарегистрированы. Один из сотрудников в больнице», — сообщили gazeta.spb.ru в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Проверить здоровье работников «Петровича» было решено после того, как в готовой продукции ООО «Фуд Сервисез» обнаружили сальмонеллу. В других компаниях, с которыми работал поставщик, случаи отравления не выявлены, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, с 8 по 19 октября кишечную инфекцию зарегистрировали у 19 сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток». У одного из них подтвержден сальмонеллез. Организацией питания в компании занимался ООО «Фуд Сервисез». В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.