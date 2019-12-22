СКА дома обыграл «Металлург» со счетом 2:1

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Матч состоялся в Петербурге в Ледовом дворце. Счет открыли хозяева во втором периоде. Автором заброшенной шайбы стал Артем Зуб.

На 42-й минуте нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен сравнял счет. Однако через две минуты Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу в ворота гостей и вывел СКА вперед.

Таким образом СКА одержал 13-ю победу в последних 14 матчах регулярного чемпионата.

В Западной конференции СКА занимает второе место, имея в своем активе 56 очков. «Металлург» находится на девятом месте на Востоке с 43 очками.

Следующий матч пройдет 25 декабря в Астане. СКА сыграет с местным «Барысом».

Статистика матча: Броски: 57-57 ; Броски в створ: 34-23 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 38-21 ; Блокированные броски: 17-10 ; Силовые приемы: 18-12 ; Время в атаке: 13:20-10:23 ; Штраф: 2-4.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.