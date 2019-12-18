СКА подписал новый контракт с голкипером Самоновым

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с вратарем Александром Самоновым.

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года. Об этом сообщается на станице в Twitter петербургского клуба.

Напомним, Самонов перешел в СКА в октябре из «Витязя».

В этом сезоне он провел 17 матчей в КХЛ и одержал 14 побед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце. В составе СКА отличились Антон Бурдасов, Сергей Плотников, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко. Отметим, что Кузьменко оформил дубль в этом матче.