СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Фото: vk.com/ska

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Фото: vk.com/ska

СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце.

В составе СКА отличились Антон Бурдасов, Сергей Плотников, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко. Отметим, что Кузьменко оформил дубль в этом матче.

В составе «Северстали» ответные шайбы забросили Адам Лишка и Кирилл Капустин.

Таким образом СКА одержал пятую победу подряд.

Статистика матча: Броски: 72-32 ; Броски в створ: 40-19 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 30-24 ; Блокированные броски: 4-17 ; Силовые приемы: 14-21 ; Время в атаке: 15:12-05:29 ; Штраф: 6-8.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 40 очков.

Следующий матч состоится 25 ноября в Ледовом. СКА сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).