Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передано в суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда.

Актрисе грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее СМИ писали о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. В сеть попало видео, на котором сотрудники правоохранительных органов задержали звезду. На нем она признает в том, что у нее нашли наркотические вещества. Несмотря на то, что голос и внешность почти со стопроцентной вероятностью принадлежат Бочкаревой, актриса все отрицает и называет ролик удачно смонтированным фейком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», слегла с высокой температурой после скандала с якобы обнаруженными у нее в машине запрещенными веществами, сообщает ее друг Андрей Ковалев.