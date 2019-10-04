Бочкарева серьезно заболела после инцидента с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», слегла с высокой температурой после скандала с якобы обнаруженными у нее в машине запрещенными веществами, сообщает ее друг Андрей Ковалев.

Друг артистки, музыкант Андрей Ковалев рассказал журналистам, что после скандала Бочкарева серьезно заболела, сообщает Starhit.

По словам Ковалева, у актрисы держится высокая температура под 40 градусов. Он отметил, что после всего этого «кошмара» у нее парализовало половину лица. Музыкант также выразил надежду, что она в скором времени поправится.

Ранее бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал в своем Instagram-аккаунте, что Бочкарева должна была участвовать в съемках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, однако она просто не пришла на него без объяснения причин.

Ранее GazetaSPb сообщала, что появилось новое видео задержания Бочкаревой.