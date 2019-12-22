«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро

«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро
Денис Черышев. Архив. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что петербургский «Зенит» может приобрести российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 млн евро.

«Слышал слух, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?», — написал Сафонов на своей странице в Twitter.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей за «Валенсию», забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Контракт Дениса Черышева с «летучими мышами» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская сборная завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии. В составе сборной России отличились Черышев, а также Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. Отметим, что Черышев оформил дубль.

"Зенит" валенсия денис черышев
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