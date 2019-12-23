Джонсон: перезагрузить отношения с Россией невозможно

Джонсон: перезагрузить отношения с Россией невозможно
Борис Джонсон - 77-й премьер-министр Великобритании. Фото: Wikipedia

Британский премьер признался, что рассматривал возможность изменения отношений с Россией в лучшую сторону, однако сейчас изменил свое мнение.

В понедельник, 23 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с 2016 по 2018 возглавлявший Министерство иностранных дел, заявил, что надеялся на восстановление отношений Лондона и Москвы. В интервью изданию The Spectator он подчеркнул, что «это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма».

Однако, по словам Джонсона, он ошибался и крайне разочарован этим. Отметим, что летом 2019-го британский премьер обвинил Россию в невозможности улучшения отношений с Лондоном. В качестве примера Джонсон привел ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность ответных санкций в сторону Америки после действий Трампа относительно «Северного потока-2».

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