Двое хулиганов, решившие покататься на чужом авто, отправятся в колонию

В Петербурге Выборгский районный суд огласил приговор в отношении двух граждан. Их отправили в колонию за пьяные «покатушки» на чужом авто.

Все произошло в августе. Уголовное дело было возбуждено по статье 166 УК РФ.

По данным следствия, мужчины, будучи пьяными, увидели припаркованный на мойке Hyundai. Хозяин иномарки приехал на стоянку на улице Михаила Дудина в Парголово, оставил ключ в замке зажигания и пошел оформлять заказ, чем и воспользовались злоумышленники.

Мужчины запустили двигатель и уехали. После этого преступники отправились рассекать по улицам Выборгского района. Однако долго покататься не удалось, на проспекте Энгельса они попали в ДТП, после чего были задержаны. Иномарку вернули владельцу.

Злоумышленники уже были судимы. Они полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Ближайшие восемь месяцев мужчины проведут в колонии общего режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в Петербурге. Тело лежало в автосалоне.