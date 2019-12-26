В автосалоне на Пулковском шоссе обнаружили труп мужчины

В Московском районе Северной столицы обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Тело нашли в здании крупного автосалона.

Все произошло в среду, 25 декабря, в доме 44 на Пулковском шоссе. Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение об обнаруженном поступило правоохранителям в 8 часов утра. Тело неизвестного находилось на первом этаже здания.

К месту происшествия прибыл наряд полиции. Труп был направлен в морг. Полицейским еще предстоит установить личность погибшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Шушарах. От наезда иномарки погиб 25-летний мужчина. Травмы оказались несовместимы с жизнью.