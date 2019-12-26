В Шашарах приезжий из Украины насмерть сбил пешехода

В Пушкинском районе Северной столицы водитель Mercedes-Benz Sprinter сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Трагическое ДТП произошло в ночь на среду, 25 декабря, в поселке Шушары. Как стало известно gazeta.spb.ru, в 1:15 в ГИБДД поступило сообщение об аварии на 686 километре автотрассы «Россия» М-10.

По предварительным данным, 45-летний гражданин Украины за рулем немецкого микроавтобуса двигался из Петербурга в сторону Москвы. В Шушарах вне зоны пешеходного перехода он сбил 25-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Мужчина работал кассиром в магазине «Леруа-Мерлен».

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