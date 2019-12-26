Поджог легковушки на Камышовой засняли видеокамеры

Поджог легковушки на Камышовой засняли видеокамеры
Спасатели тушили легковушку. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга разыскивают злоумышленника, который поджог легковой автомобиль.

Все произошло в среду, 25 декабря на Камышовой улице. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», машина вспыхнула среди ночи у дома №54, корпус 1. Обошлось без пострадавших.

К настоящему моменту стали известны подробности произошедшего. Так, накануне в 2:39 в отдел полиции обратилась 33-летняя владелица частично сгоревшей KIA Ceed. Женщина работает бухгалтером.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, где произошло ЧП. На них видно, что около 2:34 неизвестный совершил пожог легковушки при помощи матраса и неустановленной горючей жидкости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о появлении черного снеговика на одной из улиц Петербурга.

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Поджог легковушки на Камышовой засняли видеокамеры
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