На Малой Садовой появился злой снеговик

В Центральном районе Северной столицы появился злой снеговик. Странный объект жители заметили на Малой Садовой улице.

На опубликованных фотографиях в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что черный снеговик выражает явное недовольство. Его украсили розовым шарфом и шляпкой.

«Наверное, он, как и большинство жителей Северной столицы, недоволен отсутствием снега», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи отметили, что его появление на улицах города сейчас актуально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о снеговике, который напоминает персонажа из фильмов ужасов. Необычную фигуру слепили жители Мурино.