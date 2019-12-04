В Мурино слепили снеговика из фильма ужасов

В Мурино слепили снеговика из фильма ужасов
Снеговика слепили во дворах жилого комплекса «ГринЛандия – 2". Фото: vk.com/9online

Жители Мурино в одном из дворов заметили нестандартного снеговика – у снежной фигуры всего один глаз и два рога, как у улитки.

Необычный снеговик напоминает не сказочного персонажа, а скорее героя из фильма ужасов. Его слепили во дворах жилого комплекса «ГринЛандия – 2».

Его создатели нарисовали ему только один кровавый глаз, как у циклопа, и два рога. Снежное чудовище без конечностей улыбается, обнажив зубы и длинный язык.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о снеговике, который сравнялся с высотой двухэтажного дома. Его слепили в Ленобласти.

жители мурино снеговики
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В Мурино слепили снеговика из фильма ужасов
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