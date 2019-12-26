Главарю банды серийных грабителей ювелирных дали 7 лет колонии

Петербургская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в создании преступного сообщества и организации серии ограблений ювелирных салонов.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям — 209 и 162 УК РФ. ОПГ орудовала в различных регионах страны, включая Петербург и Ленобласть, в период с 2011 по 2017 году. На счету участников — не менее 15 разбойных нападении на магазины.

Как сообщили в прокуратуре города, во время нападений злоумышленники использовали муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев». Ущерб составил порядка 120 млн рублей.

Мужчина признал вину, его посадили на семь лет. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима.

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