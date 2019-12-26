Лишивший Петербург 3 тысяч га парков глава КИО Калугин намерен взяться за инвентаризацию городского имущества

Во вторник, 24 декабря, комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, возглавляемый Валерием Калугиным, представлен план работы на 2020 год. Наиболее амбициозной задачей заявлена масштабная инвентаризация госимущества в городе. Сделано это будет в связи с чередой реформ и преобразований последних лет, в результате которых данные по объектам оказались неверны, искажены или и вовсе потеряны.

Инвентаризация будет проводиться с помощью Реестра собственности Санкт-Петербурга, АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», Информационно-технологических систем «Аренда» и «Кадастр-2», и других структур учёта.

ИТС «Кадастр-2» особенно примечательна, так как вводилась в работу она под под руководством Валерия Калугина, когда он возглавлял Комитет по земельным ресурсам и землепользованию (КЗРЗ). В 2012 году ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» запустила собственную единую базу кадастрового учёта АИС ГКН.

При сопоставлении баз данных двух систем выяснилось, что Комитет Калугина весьма вольно отнёсся к составлению кадастровых планов. Одни земельные участки оказывались меньше реальных, другие — больше, а третьи и вовсе отсутствовали. Нестыковки в данных Калугин объяснил тем, что это федеральные чиновники якобы неправильно импортировали файлы, полученные из «Кадастр-2».

Вполне вероятно, что неверные данные в базах – это результат инвентаризации зелёных насаждений, проведённых в 2010 году КЗРЗ под руководством Калугина. Тогда из перечня зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП) исчезло более 3,3 тысячи га городских лесов, парков и скверов. Учитывая тот факт, что до 2010 года их общая площадь составляла 8,1 тысячи га, то из-под защиты была выведена почти половина.

Чиновники КЗРЗ заявили, что на самом деле город не лишился рекреационных зон, просто данные были приведены в соответствие с реальным положением дел. Частично это действительно так. Например, в текстовой части закона ЗНОП указывалось, что в городе общая площадь зелёных насаждений 8,1 тысячи га, но в графических приложениях к документу площадь оценивалась уже в 7,9 тысячи га.

В результате действий чиновников КЗРЗ Санкт-Петербурга оказались «вырезаны» в частную собственность участок Лопухинского сада, участок в Александровском парке и 25 участков на территории Приморского парка Победы. На 2,3 гектара уменьшилась территория Александровского парка, на 1,9 гектара сократилась площадь сада Павловского института.

Будем надеяться, что столь неоднозначный опыт инвентаризации государственного имущества Валерий Калугин не повторит в 2020 году. Тем более, что, если верить планам комитета, инвентаризация должна выявить именно потерянные объекты, то есть их число и площади должны увеличиться, а не уменьшиться почти вдвое, как это было с петербургскими парками в 2010 году. Речь идёт о тысячах зданий, ведь только в Адмиралтейском районе город владеет 8 тысячами объектов.

Это особенно важно на фоне предстоящей в 2023 году ликвидации ряда государственных унитарных предприятий (ГУП) Петербурга, после которой огромные промышленные площади могут быть выставлены городом на продажу.