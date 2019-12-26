Стала известна причина пожара на могиле Децла

Во все виноваты свечи, которые приносили поклонники.

Об этом сотрудники Пятницкого кладбище рассказали сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает канал «360». Пожар на могиле покойного Кирилла Толмацкого произошел в этот четверг в четыре часа дня. В инциденте винили злой умысел, но в ГБУ «Ритуал» уверены, что пожар вспыхнул из-за поминальных свечей, которые подожгли пластиковые венки. Их приносили на могилу любимого артиста поклонники.

Сотрудники кладбища потушили огонь своими силами и тут же позвонили матери Децла. В скором времени могилу обещают восстановить.

Напоминаем, что рэпер умер 3 февраля после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экстрасенсы считают, что Децл умер от отравления. Версию о «насильственной» смерти поддержал её коллега Дмитрий Матвеев, уточнив, что считает «отравителем» общество, которое довело музыканта до такого состояния.