Стала известна причина пожара на могиле Децла

Стала известна причина пожара на могиле Децла
Фото: Instagram

Во все виноваты свечи, которые приносили поклонники.

Об этом сотрудники Пятницкого кладбище рассказали сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает канал «360». Пожар на могиле покойного Кирилла Толмацкого произошел в этот четверг в четыре часа дня. В инциденте винили злой умысел, но в ГБУ «Ритуал» уверены, что пожар вспыхнул из-за поминальных свечей, которые подожгли пластиковые венки. Их приносили на могилу любимого артиста поклонники.

Сотрудники кладбища потушили огонь своими силами и тут же позвонили матери Децла. В скором времени могилу обещают восстановить.

Напоминаем, что рэпер умер 3 февраля после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экстрасенсы считают, что Децл умер от отравления. Версию о «насильственной» смерти поддержал её коллега Дмитрий Матвеев, уточнив, что считает «отравителем» общество, которое довело музыканта до такого состояния.

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