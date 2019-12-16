Экстрасенсы считают, что Децл умер от отравления

Участники телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» пришли к выводу, что причиной смерти Кирилла Толмацкого стало отравление.

В эфире программе друг погибшего 35-летнего Децла, Роберт, предложил экстрасенсам попробовать рассказать, что случилось, используя солнцезащитные очки, которые были на музыканте в день смерти, 3 февраля 2019 года. Участница «Битвы…» Мариам Циминтия считает, что рэпер действительно умер от инфаркта.

Однако ясновидящая Ирина Игнатенко высказал неожиданную версию, что Кирилла Толмацкого отравили «через жидкость». Версию о «насильственной» смерти поддержал её коллега Дмитрий Матвеев, уточнив, что считает «отравителем» общество, которое довело музыканта до такого состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ирина Толмацкая, мать погибшего Децла, прокомментировала фильм журналиста Романа Супера о её сыне.