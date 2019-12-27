В центре Петербурга таксист избил и обесчестил молодую пассажирку

Девушка попала в больницу после поездки в такси. Фото: pixabay

Девушка попала в больницу после поездки в такси. Фото: pixabay

В Центральном районе Северной столицы правоохранители проверяют заявление молодой жительницы. Она обвинила таксиста в сексуальном насилии.

Все произошло 22 декабря на Михайловской улице. В травмпункт девушка обратилась спустя четыре дня. В результате ее госпитализировали с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже ее опросили полицейские. По словам девушки, у «Гранд-отеля» водитель такси после поездки предпочел получить за нее оплату «натурой» — ударил ее по голове и принудил к оральным ласкам.

В настоящее время правоохранителей интересует не только водитель, но и пострадавшая. Им непонятно, почему девушка не торопилась обращаться к врачам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жестоком избиении на проспекте Большевиков. Злоумышленник до смерти избил мужчину, после чего скрылся, оставив его на улице.