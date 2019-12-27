Петербуржца приговорили к 8 годам «строгача» за смертельное избиение прохожего

Мужчина отправится в колонию на 8,6 лет. Фото: pixabay

Мужчина отправится в колонию на 8,6 лет. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года на проспекте Большевиков. По данным следствия, мужчина, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее незнакомому мужчине, избил потерпевшего. Удары были нанесены кулаками в различные части тела, а также оказались несовместимы с жизнью.

После жестокого избиения злоумышленник скрылся. Скорую помощь вызвали прохожие, но было уже поздно.

Как сообщили в прокуратуре города, подсудимый признал свою вину частично.

Его признали виновным. Ближайшие 8 лет и 6 месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшей и взыскал с злоумышленника компенсацию материального вреда в размере более 70 тыс. рублей, а также 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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