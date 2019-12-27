В Дружной Горке после пожара в квартире обнаружили труп пенсионера

В Гатчинском районе Ленобласти на месте пожара обнаружили обгоревшие останки мужчины. Спасатели тушили пожар в жилом доме в поселке Дружная Горка.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в четверг, 26 декабря, в 7:22. Возгорание произошло в квартире дома 17А по улице Урицкого. В доме полыхала обстановка на площади 10 «квадратов».

Как сообщили Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия выехали восемь пожарных на двух спецмашинах. К 8:24 пожар полностью потушили. Также в результате произошедшего были эвакуированы 30 жильцов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после ликвидации огня в квартире нашли труп 82-летнего мужчины, хозяина квартиры.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который вынес из магазина автомат с игрушками.