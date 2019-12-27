В Купчино неизвестный вынес из магазина автомат с игрушками

В Купчино неизвестный вынес из магазина автомат с игрушками
В магазине заметили пропажу автомата с игрушками. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители ищут злоумышленника, который унес автомат с игрушками.

Автомат находился в одном из магазинов на Бухарестской улице. Несколько дней назад сотрудники заметили его пропажу.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и области, о случившемся в отдел полиции заявил 56-летний мужчина. Причиненный ущерб он оценил в 40 тыс. рублей.

Уголовное дело пока возбуждено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей маршрутке в Шушарах. Транспортное средство начало дымиться, после чего вспыхнуло. Водителю удалось выбраться.

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