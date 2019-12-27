В Шушарах водитель успел выбраться из полыхающей маршрутки, отделавшись испугом

В Пушкинском районе вспыхнул маршрутный автобус. Огонь полностью охватил транспортное средство, пассажиров в нем не было.
Все произошло сегодня утром, 27 декабря. В момент ЧП водитель подъезжал к конечной остановке, следуя от станции метро «Московская». Когда из моторного отсека повалил дым, он спешно выбрался из транспорта. В итоге ПАЗ потушили и отогнали на эвакуаторе.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства.
Обошлось без пострадавших.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина взял ключи от иномарки, принадлежащей матери. Пьяный житель Гатчинского района вскоре был задержан.