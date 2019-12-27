В Гатчинском районе женщина обратилась в полицию после того, как пьяный сын взял ключи от ее иномарки

Мужчина взял ключи от Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении. Фото: pixabay

Мужчина взял ключи от Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти женщина обратилась в полицию после того, как пьяный сын забрал ключи от ее иномарки.

Все произошло в четверг, 26 декабря. По словам 54-летней заявительницы, ее 34-летний сын взял ключи от машины марки Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении.

Машину позже обнаружили на штрафстоянке. Правоохранители выяснили, что около 3 часов ночи пьяный водитель бросил авто у дома 94 по улице Большой в деревне Парицы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в отношении мужчины был составлен протокол. Кроме того, по факту неправомерного завладения транспортным средством возбудили уголовное дело.

Мужчине назначена подписка о невыезде.

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