В Петергофе четверо на «ВАЗе» похитили человека из-за 160 тысяч

Петербургские правоохранители ловили похитителей человека. В городе был объявлен план «Перехват».

Все произошло в четверг, 26 декабря, в Петергофе. Утром в отдел полиции поступила информация, что около дома №6 на Чичеринской улице четверо неизвестных вытащили мужчину из его BMW X6, избили и посадили в белый ВАЗ, после чего скрылись.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 6:30 машину удалось остановить у дома №33 по Дунайскому проспекту в Купчино. В легковушке находились трое злоумышленников и их жертва, связанная по рукам и ногам изолентой.

Днем в полицию обратилась жена похищенного. По ее словам, неизвестные под угрозой расправы узнали пин-код от карты супруга и сняли в банкомате 156 тысяч рублей.

У злоумышленников также изъяли травматический пистолет, на который отсутствовали документы. В отношении похитителей — мужчин в возрасте от 24 до 30 лет — возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая в результате ссоры ударила ножницами мужа. Острый предмет она вонзила мужчине в бок.