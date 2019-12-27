На Фонтанке петербурженка вонзила ножницы в бок супругу

В Адмиралтейском районе петербурженка ударила ножницами своего супруга. 49-летнюю женщину задержали правоохранители.

Все произошло среди ночи в четверг, 26 декабря, в доме 129-4 по набережной реки Фонтанки. В службу 112 поступило сообщение от 47-летнего безработного мужчины. По его словам, жена вонзила ножницы ему в бок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 4:30 в больницу из коммунальной квартиры по указанному адресу доставили пострадавшего. Врачи обнаружили у него рану на животе, груди, а также ссадину левой кисти. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Позже полицейским удалось задержать подозреваемую. Выяснилось, что женщина живет в городе без регистрации. Установлено, что в результате ссоры она ударила мужа ножницами в живот.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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