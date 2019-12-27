Во Всеволожске перед судом окажутся трое фальшивомонетчиков

Фальшивомонетчикам может грозить до 12 лет лишения свободы. Фото: pixabay

Фальшивомонетчикам может грозить до 12 лет лишения свободы. Фото: pixabay

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении трех фальшивомонетчиков. Они обвиняются в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте фальшивых купюр. Махинации были совершены в крупном размере.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2017 года злоумышленники сбыли лицу, в отношении которого судом уже вынесен обвинительный приговор, крупную партию поддельных банкнот на сумму более 3 млн рублей.

Как сообщает прокуратура области, материалы направили во Всеволожский городской суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возбуждении уголовного дела после падения ребенка в ТЦ. Годовалый малыш свалился со второго этажа.