По факту падения годовалого малыша в ТЦ Рощино возбудили уголовное дело

В Выборгском районе Ленобласти годовалый ребенок свалился со второго этажа в торговом центре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Все произошло 24 ноября в магазине ООО «ДНС Ритейл» , расположенном в Рощино. По данным следствия, малыш находился в помещении вместе со своими родителями. Он попал в открытый промежуток фасадной части, в результате чего упал вниз. Ребенок получил травмы. Сведения о его состоянии не приводятся.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по области, следователи считают, что произошедшее связано с действиями неустановленных лиц из числа сотрудников магазина.

Опасный участок здания огородили, расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на пустой дороге Петербурга. Легковушки разбились друг об друга.