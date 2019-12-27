Две легковушки не поделили пустую дорогу на пересечении Таллинской и Стахановцев

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых авто. Водители не поделили пустой участок.

Все произошло сегодня утром, 27 декабря, на пересечении улиц Таллинской и Стахановцев. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» видно, что одна из машин влетела в бок другой.

У одной из легковушек полностью разбита передняя часть, вторая от удара выехала на тротуар.

Информация о состоянии водителей не приводится.

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