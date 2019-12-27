В Пушкине ранним утром тушили иномарку

В Пушкине ранним утром тушили иномарку
Спасатели потушили огонь. Фото: pixabay

В Пушкине ранним утром спасатели тушили полыхающий легковой автомобиль марки Citroen. С огнем боролись восемь пожарных.

Все произошло сегодня, 27 декабря, на Ростовской улице, 2/4. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 4:22. К месту происшествия были направлены две спецмашины.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 5:07 огонь был полностью потушен. В припаркованной легковушке сгорело абсолютно все.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием угнанного авто. За рулем иномарки были подростки.

ГУ МЧС России по Петербургу
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