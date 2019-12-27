В Красном Селе хулиганы угнали иномарку и тут же попали в ДТП

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона. Первый оказался угнан подростками.

Обо всем стало известно сегодня ночью, 27 декабря. По словам очевидцев, водитель за рулем Daewoo Nexia припарковал машину на одной из улиц в Красном Селе. Мужчина торопился и забыл ключи в зажигании. Машину сразу приметили двое подростков.

Хулиганы быстро сели в легковшуку и скрылись на высокой скорости, едва не задавив нескольких пешеходов. На другой улице они встретили еще двух приятелей. Они осмотрели машину и поехали кататься дальше.

Как сообщили в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» соцсети «ВКонтатке», на улице Свободы угонщики не справились с управлением и слетели в автомобиль Ford, припаркованный на обочине. У машины полностью разбита передняя часть. Кроме того, сидевший за рулем иномарки подросток сильно ударился о лобовое стекло. Молодые люди попытались сбежать, однако были задержаны. Очевидцы пишут, что один из них был пьян.

К месту происшествия прибыли скорая помощь, стражи порядка и инспекторы ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о машине, которая заняла почти два парковочных места. Такая парковка возмутила петербуржцев.