На Бухарестской автомобиль занял почти два парковочных места и навлек на себя гнев местных жителей

На Бухарестской автомобиль занял почти два парковочных места и навлек на себя гнев местных жителей
Парковка. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Во Фрунзенском районе Северной столицы водитель припарковал машину, заехав на второе парковочное место. Такая ситуация сильно возмутила местных жителей.

Обо всем стало известно в пятницу, 27 декабря. По словам очевидцев, машина заняла почти два парковочных места возле дома №41 по Бухарестской улице.

«Колеса спускать не стал, но очень хотелось! Телефона оставлено не было», — написал автор записи в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном «невоспитанном» водителе. Неизвестный бросил арендованную машину посреди дороги, заблокировав проезд другим участникам.

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