Неизвестный бросил каршеринг посреди дороги на Крыленко. Проезд заблокирован

В Невском районе Петербурга неизвестный бросил каршеринг посреди дороги. Очевидцы прогнозируют утренний коллапс.

Арендованное авто заметили в ночь на пятницу, 27 декабря, на улице Крыленко возле школы №14 улице. По словам пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», водитель оставил легковушку посреди проезжей части и ушел. В результате проезд оказался заблокирован.

«Скорее будет проблема для тех, кто со своим чадом ногами ходить не может», — написал автор записи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении автомобилей каршеринга и «Яндекс.Такси». В результате ДТП легковушки вылетели на тротуар.