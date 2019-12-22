На Хасанской произошло ДТП с участием каршеринга и «Яндекс.Такси»

Вечером 22 декабря на Хасанской улице произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и «Яндекс.Такси».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около дома №26/1 на Хасанской улице.

В результате ДТП оба автомобиля вылетели на тротуар. К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов, и поэтому никто не пострадал.

«На Хасанской 26к1 автомобиль Я.такси и каршеринга вылетели на тротуар… Пешеходов в этот момент не было», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.